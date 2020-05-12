مدير تحرير «الأيام» الفلسطينية: «البيان»عززت خطاب الحق وجعلت للشعوب العربية كلمة

المصدر: رام الله - محمـد الرنتيسي

هنأ مدير تحرير «الأيام» الفلسطينية عبد الناصر النجار بعيدها الـ40 معبراً عن اعتزازه بمسيرتها المهنية ونجاحاتها المستمرة.



وقال عبد الناصر النجار، إن «البيان» نجحت ليس فقط لكونها أول صحيفة ذكية على المنصات الرقمية، وإنما أيضاً لأن محتواها ظل غزيراً حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي أولتها اهتماماً خاصاً، مبيناً أنها نجحت في نشر المعلومة الواعية والقادرة على إحداث تغيير حقيقي في مجمل قضايا الإقليم، وجعلت للشعوب العربية كلمة حقيقية.



واعتبر النجار، أن ما قدمته «البيان» منذ صدورها قبل 40 عاماً، يستحق الشكر والامتنان، لأنها نجحت في تحقيق متطلبات القراء وأرضت أذواقهم في عصر الإعلام الرقمي، وحافظت في ذات الوقت على إطلالتها الورقية المتجددة، ما جعلها تصل إلى هذه المكانة التي نشهدها الآن. وأضاف: «البيان» فخر للإعلام العربي، بل إنها نجحت بحرفيتها في إيجاد مساحة لها في الصحافة العالمية، أتمنى لفريقها السداد في تحقيق رسالتهم السامية، وآمل الاستفادة من تجربتها في إعلامنا المحلي والعربي.

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