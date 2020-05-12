رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم عن «البيان»: تاريخ من الكتابة.. أمانة ونظرة عربية شاملة

المصدر: القاهرة- البيان

هنأ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم، الدكتور عبد المنعم سعيد، من القاهرة، صحيفة البيان بمرور 40 عاماً على انطلاقها، واصفاً إياها بأنها «تاريخ من الكتابة والإعلام للإمارات والعالم العربي كله».



وقال د.عبدالمنعم سعيد، وهو أحد كتاب البيان: «أحب أن أهنئ الزملاء الأعزاء في جريدة البيان بمرو 40 سنة.. هذا تاريخ من الكتابة والإعلام للرأي العام، ليس فقط في الإمارات وإنما في العالم العربي كله».



وشدد المفكر السياسي المصري البارز، على أن البيان جريدة تقع في قلب دولة الإمارات الشقيقة وفي مدينة دبي التي تعتبر الآن من المدن العالمية الكبرى والمزدهرة.. الإعلان هناك له صفة خاصة تتميز بالأمانة وأيضاً بالنظرة العربية الشاملة«.



واختتم رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم حديثه قائلاً:«خالص التعاني للزملاء في البيان على ما حققتموه، والتاريخ الذي بنيتموه».

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