السعودية.. إصابة 4 أسر بـ«كورونا» بعد إفطار جماعي

المصدر: الرياض- وكالات

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي عن إصابة عدد من الجيران بفيروس كورونا بسبب اجتماعهم على وجبة إفطار.



وحذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة من التجمعات بكل أشكالها، نظراً لما تمثله من مخاطر في نقل فيروس كورونا المستجد، وتبعات ذلك التي قد تصل إلى الوفاة.



وكشف العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه قبل أسبوعين التقت 4 أسر وهم من الجيران لتناول وجبة الإفطار سوياً، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بفيروس كوفيد 19، وبطبيعة الحالة شعر الجميع بحالة من القلق والتوتر.



وأكد أن الاجتماع الواحد يسبب عشرات الإصابات لعدد من الأفراد، ولذا من الأجدى تفادي هذه الاجتماعات حفاظاً على حياة الأحبة والأصدقاء.



وأشار المتحدث خلال المؤتمر الصحفي إلى أن عدد الفحوص اليومي يتنامى بشكل متسارع، وهو يتجاوز اليوم 482 ألف فحص ويقترب من نصف مليون فحص.

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