الكويت: الحجر على 128 بناية بسبب «كورونا»

المصدر: الكويت - وكالات

أعلنت وكيلة وزارة الصحة الكويتية المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة الدكتورة بثينة المضف في المؤتمر الصحفي للوزارة، أنه تم حجر 128 عمارة، وفحص أكثر من 21738 شخصاً، وتم عزل 1051 حالة إيجابية ثبت إصابتها بفيروس كورونا.

وقدمت الوكيلة جدولاً يوضح عدد العمارات المحجور عليها في كل منطقة والذي جاء كالتالي: في محافظة العاصمة تم الحجر على 9 عمارات، و3521 شخصاً وتأكدت إصابة 176 شخصاً بفيروس كورونا وفي محافظة الفروانية تم الحجر على 87 عمارة، و5229 شخصاً وتأكدت إصابة 446 شخصاً بفيروس كورونا وفي محافظة حولي تم الحجر على 6 عمارات، و2194 شخصاً وتأكدت إصابة 75 شخصاً بفيروس كورونا وفي محافظة الجهراء تم الحجر على عمارة واحدة، و50 شخصاً وتأكدت إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا وفي محافظة الأحمدي تم الحجر على 25 عمارة، و10744 شخصاً وتأكدت إصابة 345 شخصاً بفيروس كورونا.

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