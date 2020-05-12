إنجاز سعودي: تعافي 2520 حالة من كورونا خلال 24 ساعة

المصدر: الرياض ـ وكالات

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل (1911) إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 42925 حالة، وعدد الحالات النشطة 27404 حالات منها 147 في حالة حرجة.



وأشار إلى تعافي 2520 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 15257، وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 264.

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