السعودية تكشف عن رقم يتحقق لأول مرة في مواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي 2520 شخصًا مقابل تسجيل 1911 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 15257 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 42925 حالة، أما إجمالي الوفيات فقد وصل إلى 264 حالة.

وجاءت النتائج مبشرة في السيطرة الوباء في السعودية؛ حيث تجاوز عدد المتعافين اليومي للمرة الأولى، عدد الإصابات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويعد الرقم الجديد للمتعافين هو أعلى معدل للشفاء يتم تسجيله بالمملكة، وجاء ذلك نتيجة الجهود المكثفة لتتبع الفيروس واكتشافه في بداياته، عن طريق زيادة عدد الفحوصات، والفحص العشوائي، وعزل الأماكن التي انتشر فيها المرض لعدم انتقاله لأماكن أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز