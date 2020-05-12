بشرى جديدة للسعوديين .. رواتب وعلاوات الموظفين لن تمس

دبي - وكالاتكشفت مصادر سعودية مطلعة أن الإجراءات الاقتصادية الصارمة لن تمس رواتب وعلاوات الموظفين، مشيرة إلى حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص لصرف الرواتب. وأكدت المصادر ل" عكاظ" السعودية أن الحكومة ملتزمة بالوفاء برواتب وبدلات موظفيها وصرفها في موعدها الثابت كل شهر، موضحة أن إيقاف بدل غلاء المعيشة ضمن القرارات الأخيرة جاء متماشياً مع ظروف المرحلة، إذ أن البدل كان يعد دعماً إضافياً على الرواتب.وكشفت المصادر أن تخفيض ميزانيات مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030 والمشاريع الكبرى قدرت بنحو 30 مليار ريال، ضمن خطة تخفيض كبرى شملتها العديد من النفقات التشغيلية والرأسمالية بنحو 100 مليار ريال، لتخفيف التداعيات التي خلفتها أزمة جائحة كورونا المستجد. وأكدت المصادر أنه بالرغم من تخفيض الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى إلا أن العمل عليها سيستمر دون توقف.وأشارت المصادر إلى أن الدولة رصدت 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه.وتوقعت المصادر أن مراجعة مزايا موظفي الهيئات الحكومية من شأنه أن يخفف من الإنفاق على الهيئات والمؤسسات والبرامج الحكومية. وبيّنت المصادر أن الصادرات غير النفطية تراجعت منذ بداية أبريل إلى يوم 22 أبريل بمعدل 31.7%.

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