الإمارات: مستعدون لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من الازدهار

المصدر: أبوظبي، الرياض- وام

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمؤتمر المانحين لليمن، الذي من المقرر أن ينعقد خلال شهر يونيو المقبل، استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الثاني من يونيو، والذي سيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.

وأضاف البيان، أن الدعوة لهذا المؤتمر، تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين.وشدد بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على أن دولة الإمارات، تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير، الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.

كما أكدت الوزارة، في بيانها، استعداد الإمارات العربية المتحدة، لتقديم كل ما يُمَكّن اليمن من تحقيق الازدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته، في مستقبل أفضل مستقر.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت أول من أمس، أن تنظيم المؤتمر، يأتي تأكيداً لدورها الداعم لليمن، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، ودعت الدول المانحة إلى المبادرة بدعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير، بالوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز