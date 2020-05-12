مجلس الوزراء الكويتي يطلب من الناس التبليغ عن أي شبهة فساد متعلقة بمكافحة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا مجلس الوزراء الكويتي اليوم المواطنين والمهتمين إلى ممارسة واجباتهم القانونية في التقدم إلى جهات التحقيق المختصة أو إلى (نزاهة) بأي معلومات أو مستندات تدل على وقوع جرائم فساد بدلاً من الطعن والتشكيك في الإجراءات والذمم ونشر الإشاعات الكاذبة التي تستهدف إضعاف الجهود المبذولة في مكافحة وباء كورونا.

وكلف المجلس ديوان المحاسبة للقيام بمراجعة ودراسة المصروفات والتعاقدات المباشرة التي صرفت لمواجهة أزمة كورونا اعتباراً من 1 مارس والتدقيق على سلامة إجراءاتها لإزالة أي لبس حول موضوع المصروفات والتعاقدات

ودعا مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر بيانات أو ادعاءات أو معلومات غير صحيحة وعلى خلاف الحقيقة، أو تنطوي على مساس بسمعة المسئولين والإساءة إلى ذممهم دون سند أو دليل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز