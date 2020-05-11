هل مقولة «ما فاز إلا النُّوّم» صحيحة؟

المصدر: دبي - وكالات

في عام 1945 قال الشاعر العراقي معروف الرصافي من ضمن إحدى قصائده «ناموا ولا تستيقظـوا ما فــاز إلا النُّـوَّمُ». واليوم في زمن «كورونا» ذهبت الطبيبة الروسية فيرا شاروشكينا في الاتجاه نفسه، وإن اختلف السياق.



تؤكد شاروشكينا وهي رئيسة قسم التغذية في مستشفى الديوان الرئاسي، إن «النوم» يعد أهم عوامل محافظة الجسم على مناعة عالية ضد الأمراض.



وأضافت شاروشكينا إن النوم يجب أن يكون هانئاً ومدة لا تقل عن 6 ساعات يومياً، بما يسمح للجسم بإنتاج مادة ميلاتونين.



ودعت للابتعاد عن معجّنات الخميرة والسكاكر بأنواعها في هذه الفترة التي نحتاج فيها جميعاً إلى أن نكون بوضع صحي مثالي بوجه «كورونا» وغيره من الأمراض المعدية



وتابعت: يجب الإقلاع عن اتباع عادات غذائية تهدف حصراً للرشاقة، بل يجب تنويع الغذاء الصحي من لحوم وأسماك وفواكه وخضار ودهون وكربوهيدرات ومكسرات. كما دعت شاروشكينا لاتباع نظام رياضي بجهد عضلي كل يوم لأنه يساعد على تبديد التوتر ويجعل من نومنا أكثر طمأنينة واسترخاء، ناهيك عن دورها المهم في إيصال الأوكسجين لجميع أعضاء الجسم.

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