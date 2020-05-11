مصر.. إحالة 12 شخصاً لمحكمة أمن الدولة صلوا التراويح أعلى سطح منزل

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أمس الأحد، بإحالة 12 شخصًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ في اتهامهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة صلاة "التراويح" أعلى سطح منزل أحدهم.

وأخلت النيابة سبيل المتهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم ثم أحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ودفع محاميا المتهمين بانتفاء ثمه القصد الجنائي لارتكاب الجريمة.

وكان ضباط قسم القطامية ألقوا القبض على المتهمين بتهمة إقامة صلاة التراويح بشكل جماعي أعلى الأسطح لمنطقة القطامية، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

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