خبير في الصحة العالمية: تجارب لقاح كورونا وصلت إلى المرحلة الثالثة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور أمجد الخولى استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك العديد من الأبحاث التي يتم إجرائها على لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن بعض تلك اللقاحات وصل إلى المرحلة الثالثة، بينما البعض الأخر ما زال في المرحلة الثانية حتى الآن سواء في التجارب السريرية أو في تجارب على إنتاج اللقاح.

وأضاف استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه أي وباء يظهر في العالم يحتاج إلى عدة أعوام من أجل اكتشاف لقاح لمواجهته، موضحا أن الإسراع من وتيرة العمل الخاصة بالتوصل للقاح لمواجهة كورونا سيجعل اكتشاف لقاح لمواجهته يحتاج إلى عام.

ولفت استشارى الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن كافة التجارب التي يتم إجرائها بشأن التوصل إلى لقاح لمواجهة كورونا لم تتوصل إلى نتائج نهائية، حيث يتم تجريب كل الاحتمالات للتوصل إلى حلول سريعة لمواجهة الفيروس، وفقاً لموقع "اليوم السابع".

وفى وقت سابق قال كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، بول ستوفليس، إن الشركة تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العام المقبل.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن ستوفليس قوله في مقابلة التلفزيونية، اليوم الأحد- "سنبدأ التجارب السريرية على اللقاح في سبتمبر، ونأمل في تلقي النتائج بحلول نهاية هذا العام الجاري، ونزيد الآن من إنتاجنا".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.

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