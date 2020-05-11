4700 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية

المصدر: رام الله- البيان، وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 197 فلسطينياً، خلال أبريل الماضي، من بينهم 18 طفلاً، وامرأة واحدة، ليرتفع بذلك عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى 4700 أسير.



وأشارت مؤسسات نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحرّرين؛ ضمن ورقة حقائق صدرت عنها، أمس، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 92 فلسطينياً من القدس، وعشرة فلسطينيين من رام الله والبيرة، و28 فلسطينياً من الخليل، و22 فلسطينياً من جنين، ومن بيت لحم 11 فلسطينياً، فيما اعتقلت خمسة فلسطينيين من نابلس، ومن طولكرم 11، وسبعة من قلقيلية، بالإضافة إلى ثمانية من غزة، ومن محافظة سلفيت جرى اعتقال فلسطينييْن، وفي أريحا فلسطيني واحد.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى نهاية الشهر الماضي قرابة 4700 أسير، منهم 39 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال أكثر من 180 طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب 400، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 62 أمراً إدارياً، بين جديد، وتجديد لأسرى، سبق أن صدر بحقهم أوامر اعتقال إداري.

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