فلسطين تتجه للتعافي من «كورونا»

المصدر: القدس المحتلة- البيان، وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» (كوفيد 19) في فلسطين لليوم الثالث على التوالي، وأن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة، مشيرة إلى أن الحالة الوبائية جيدة مع ضرورة الحذر واليقظة بتطبيق الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات.

وأعلنت وزيرة الصحة ميّ الكيلة تسجيل 30 حالة شفاء جديدة.

وتابعت: إن عدد المحافظات الخالية حالياً من الإصابات بفيروس «كورونا» يرتفع إلى 5 وهي محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية، إضافة إلى بيت لحم، بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرها 17 حالة هي الآن قيد الحجر المنزلي.

وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس «كورونا» يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61 في المئة من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة في محافظات: القدس 128، ورام الله والبيرة 13، والخليل 40، ونابلس 3، وطولكرم 1، وسلفيت 1، والمحافظات الجنوبية 6 حالات.

وأشارت الكيلة إلى دخول 198 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 15196، والذين أنهوا الحجر 46601 حالة.

برنامج إشرافي

في الأثناء، عقدت وحدة الصحة النفسية في وزارة الصحة برنامجاً إشرافياً وتدريبياً مفتوحاً لعاملي الصحة النفسية من كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من جميع المحافظات لتنسيق جهود مؤسسات الصحة النفسية، وبناء فريق وطني من العاملين المدربين على التدخل في الأزمات والمواكبين لكل المستجدات الخاصة بجائحة (كوفيد 19).

وقالت الكيلة إن هذه التدريبات تأتي التزاماً بالمبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات الدولية بشأن الصحة النفسية من أجل الاستجابة الفاعلة للطوارئ.

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