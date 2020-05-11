الجيش الليبي يتحرك نحو قلب طرابلس

المصدر: طرابلس-البيان، وكالات

بدأ الجيش الوطني الليبي، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، إن وحدات عسكرية بدأت تحركاً واسعاً في العاصمة طرابلس للسيطرة على مراصد المرتزقة الأتراك في محور صلاح الدين وبوسليم وسط المدينة، موضحاً أن الجيش الليبي ينوي توسيع مناطق سيطرته في الجزء المتبقي من العاصمة طرابلس.



من جهة أخرى، أكد المحجوب أن ميليشيات طرابلس قتلت نائب رئيس المخابرات في حكومة فايز السراج عبدالقادر التهامي. وأشار المحجوب إلى أن التهامي تعرض للخطف من قبل ميليشيات النواصي في طرابلس، وقتل تحت التعذيب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز