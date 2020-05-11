السعودية تحدِّث آلية تعيين "رؤساء الجامعات"

المصدر: البيان الإلكتروني

وضعت المملكة العربية السعودية آلية جديدة لاختيار وتعيين رؤساء الجامعات، حسب ما أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، أمس.

وأوضح وزير التعليم، أن مجلس الوزراء وافق على القرارات المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات وفقاً لنظام الجامعات الصادر بتاريخ 2- 3- 1441هـ، مبيناً أن القرار الجديد "عالج الاختلاف بين الأحكام المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر في 4- 6- 1414هـ، ونظام الجامعات الجديد المشار إليه"، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف آل الشيخ: "هذه القرارات جاءت لضمان الحوكمة الشاملة في تطبيق نظام الجامعات الجديد الذي يُعد نقلة نوعية متميزة في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة، والرفع من مستوى كفاءة عمل وإدارة للجامعات، ودورها المحوري في العملية التعليمية، وخدمة المجتمع، والبحث والابتكار، والعلاقة مع القطاع الخاص".

وذكر آل الشيخ أن "القرارات تضمنت إحلال عبارة (رؤساء الجامعات) محل عبارة (مديرو الجامعات)، ويحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء، فيما يتعلق بترشيح رؤساء الجامعات، وذلك إلى حين تشكيل ذلك المجلس".

وأشار إلى "الموافقة على استمرار مديري الجامعات القائمين بالعمل عند إقرار هذه البنود في ممارسة مهماتهم، إلى أن يتم التعيين وفق أحكام نظام الجامعات، وصرف الرواتب والمزايا المالية للذين يتم التعاقد معهم وفقاً للنظام المشار إليه من الميزانية المخصصة لكل جامعة".

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