بعد شفاء جميع المصابين.. 5 مدن سعودية تنتصر على كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أخبار فيروس كورونا في السعودية ليست كلها حزينة، فهناك اخبار مفرحة أيضاً، حيث غادرت خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة لفيروس كوفيد-19، وذلك بعد تعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها بحسب وزارة الصحة السعودية.

ونشر الخبر موقع "سبق" حيث قال إن جميع الحالات المسجلة تعافت في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات سجلت في أحد رفيدة وحالتان في سيهات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، وتسجيل 7 حالات وفيات، وتسجيل 1313 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 11.457 حالة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز