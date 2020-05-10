الجزائر تنهي الموسم الدراسي.. والامتحانات في سبتمبر!

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أعلنت الجزائر عن إنهاء الموسم الدراسي في كل مراحل التعليم العام والجامعات ومعاهد التكوين، على خلفية الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس «كورونا» المستجد، كوفيد 19.



وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الاستثنائي، اليوم الأحد، إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي (الطور الأول من التعليم)، لكن مع إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط (الطور الثاني) في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، وامتحان شهادة البكالوريا (الطور الثالث) في الأسبوع الثالث من نفس الشهر. وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن مجلس الوزراء، قرر أن يكون الانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، من مستوى إلى آخر، باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني، مع تخفيض معدل القبول.



من جهة أخرى، تم الإعلان عن تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020/2021، إلى بداية شهر أكتوبر المقبل، والدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020، مع برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم، خلال شهري يونيو وسبتمبر 2020.



وأكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم، يظل مرهوناً بتحسن الوضع الصحي. وتم تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ومعاهد التكوين في الجزائر، في 12 مارس الماضي، بقرار من رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، ضمن خطة السلطات، للتصدي لانتشار جائحة «كورونا».

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