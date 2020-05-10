لليوم الثالث.. لا إصابات فلسطينية بـ «كورونا»

المصدر: رام الله - رويترز

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد إنه لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي. وأضافت في بيان صحفي أنه لم تسجل أي حالة «بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سجلت 13 حالة شفاء جديدة».

وأوضحت الكيلة أن «عدد المحافظات الخالية حالياً من الإصابات بالفيروس يرتفع إلى خمس، وهي طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية وبيت لحم».

وقالت إن محافظة بيت لحم التي شهدت أول ظهور للحالات المصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية أصحبت خالية من المصابين بعد شفاء جميع الحالات المصابة فيها. وأضافت «لا يوجد فيها (بيت لحم) أي إصابة نشطة بفيروس كورونا، بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرهم 17 حالة هي الآن قيد الحجر المنزلي».

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 547 حالة منها 172 إصابة في القدس فيما سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس منذ انتشاره في مارس الماضي منها اثنتان في القدس. وأضافت «بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة».

وذكرت الكيلة أن «198 حالة جديدة دخلوا إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 15196، والذين أنهوا الحجر 46601 حالة».

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