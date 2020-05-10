السعودية تسجل قفزة كبيرة في إصابات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السعودية اليوم الأحد تسجيل 1912 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وكشف متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 246 شخصًا.

وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة 21% سجلت بين الإناث، و79% سجلت بين الذكور"، موضحاً أن 35% كانت نسبة انتشار الوباء في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل جنسيات متعددة أخرى 65% من الحالات.

وكان من بين الحالات الجديدة المصابة 8% سجلت في أطفال، و89% سجلت في البالغين، فيما 3% سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز