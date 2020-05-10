الكويت تسجل 1065 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 1065 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 8688 حالة.

كما أعلنت تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 58 وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم إنه تم تسجيل 1065 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 8688 حالة.

وأعلنت وزراة الصحة في وقت سابق اليوم شفاء 107 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2729 حالة .

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