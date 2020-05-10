القضاء العراقي يأمر بإطلاق سراح المحتجين

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم، وذلك بعد تعهد الحكومة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر الماضي.



وجاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى: «سبق أن وجّه المجلس قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر، باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط ألا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص».



وبعد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، توجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الليلة الماضية، إلى العراقيين بكلمة متلفزة.



ووعد الكاظمي بـ«تقصي الحقائق في كل الأحداث»، وتعهد في كلمته بـ«محاسبة المقصرين بالدم العراقي، وتعويض عائلات الضحايا، ورعاية المصابين» معلناً تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن التظاهرات.

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