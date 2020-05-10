مواجهات مسلحة بين ميليشيات تركية في سوريا

المصدر: دمشق- وكالات

تشهد محافظة الحسكة شمالي سوريا مواجهات مسلحة بين فصائل موالية لتركيا، حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الاقتتال وقع بين فصيلي «الحمزات» وفرقة «السلطان مراد»، في المنطقة الواقعة ما بين قرية الدادوية والعريشة في ريف رأس العين شمال محافظة الحسكة.



والأربعاء الماضي، دبت خلافات بين أهالي رأس العين، والفصائل المسلحة الموالية لتركيا، حيث طالب الأهالي بخروج المسلحين من المدينة، وتمركزهم في الريف، بسبب ممارسات تلك الفصائل.



وتشهد شمالي سوريا اشتباكات بين الفصائل الفصائل الموالية لتركيا، ففي 27 أبريل الماضي، شهدت مناطق عدة بريف الحسكة، اشتباكات عنيفة بين الفرقة 20 من جهة، و«أحرار الشرقية» من جهة أخرى، على محاور في قريتي حربوني والعدوانية بريف رأس العين (سري كانييه).



وتتزامن الاشتباكات مع استمرار الحشد بين الطرفين وسط توتر كبير، يسود عموم رأس العين وريفها.

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