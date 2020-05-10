ترحيب خليجي بحكومة الكاظمي

المصدر: الرياض- وام

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وأعرب الحجرف عن خالص تهانيه للكاظمي على الثقة، التي حصل عليها من مجلس النواب، متمنياً للحكومة العراقية الجديدة كل التوفيق، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

وعبر الحجرف عن أمله بتعزيز التعاون مع جمهورية العراق في ضوء مذكرة التفاهم، وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وتطوير العلاقات بينهما في المجالات جميعها.

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