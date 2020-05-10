121 انتهاكاً لميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن

المصدر: الرياض- وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الليلة قبل الماضية، أن انتهاكات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن بلغت 121 انتهاكاً، خلال 24 ساعة. وأضاف التحالف أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى أول من أمس، بلغت 2797 اختراقاً.

وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات، كما أكد استمرار التزامه بوقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر، اعتباراً من 23 أبريل الماضي، بعد إعلانه السابق في 8 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

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