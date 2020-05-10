بالفيديو.. صاعقة رعدية تقتل قطيع إبل كامل في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أدت عاصفة رعدية شهدتها عدة مناطق من المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية إلى قتل قطيع كامل من الإبل في منطقة غرب عفيف.

وقالت صحيفة سبق الإلكترونية إن رياحاً مصحوبة بموجة من الغبار قد تأثرت بها محافظة عفيف ومحيطها اليوم. كما شهدت "غرب عفيف" نفوق مجموعة من الإبل إثر تعرضها لصاعقة رعدية حول حظيرتها وقت نزول المطر.

وكانت المملكة قد شهدت هطولاً متفاوتاً لأمطار الخير خلال الأيام الماضية، ومن بينها مناطق متفرقة من محافظات عفيف ومهد الذهب ومركز ظلم. وتراوحت حدة الأمطار بين المتوسطة للخفيفة وسالت على إثرها بعض الشعاب وارتوت الأرض بالماء.

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