وسْم "صلاة من أجل الإنسانية" يتصدر موقع تويتر بالإمارات ومصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر وسْم "صلاة من أجل الإنسانية" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات "تويتر" بالإمارات ومصر، وذلك بالتزامن مع الدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية الى كل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء عن البشرية يوم 14 مايو الجاري، والتي لاقت ترحيب كبير من العديد الشخصيات الدينية والسياسة في العديد من دول العالم.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الوسم بشكل واسع النطاق، معربين عن إشادتهم بتلك الدعوة الفريدة من نوعها التي تجمع البشرية تحت مظلة واحدة، وهي إنقاذ الإنسان من خطر ذلك الوباء دون النظر الي عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

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