علاج لكورونا يصل إلى مصر قريباً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، بأنه سيتم قريبا توفير علاج ضد وباء كورونا في مصر.

ونقل موقع مصراوي عن حشيش قوله أنه سيتم توفير عدد من عبوات دواء "ريمديسيفير" في مصر قريبا؛ وذلك لاستخدامه في التجارب الإكلينيكية لعلاجات مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

واظهرت أن نتائج التجربة السريرية التي اجريت على أكثر من ألف شخص، أظهرت أن مرضى "كوفيد-19" الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، تحسّنوا بنسبة 31% أسرع من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي، وفقا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

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