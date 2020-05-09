«كورونا»يعزل منازل بسوهاج في مصر

المصدر: القاهرة- وكالات

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج في مصر، في بيان لها، أن فريقاً من المديرية، والقطاع الوقائي بالإدارة الصحية بمركز سوهاج، بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، قام بأعمال الترصد والتقصي بقرية نجع الدير، بعد ثبوت حالات إيجابية لفيروس «كورونا»، وتم حصر المخالطين لهم، وعزل 3 منازل بعدد 13 فرداً، والتأكد من عدم وجود أي أعراض عليهم، وإعطائهم التوعية اللازمة، وكيفية العزل المنزلي، وتسجيل أرقام لديهم، للتواصل في حال ظهور أي أعراض للمرض.



وجاء في بيان المديرية، الذي نقلته بوابة الأهرام المصرية أنه تم أخذ جميع بياناتهم، لسهولة التواصل أثناء فترة العزل المنزلي، وإبلاغ جهات عملهم للحصول على إجازة استثنائية أثناء فترة العزل، وتم تطهير ورش المنازل والشوارع المحيطة، باستخدام المطهرات اللازمة عن طريق الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بسوهاج وتابع: كما تم التوجه إلى نجع أبوحسين، وتحديد المخالطين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية السابق ذكرها، وعزل 3 منازل بعدد 14 فرداً، والتنسيق مع مديرية التضامن لتوفير المستلزمات المعيشية للأسر أثناء فترة العزل، وتهيب مديرية الصحة بسوهاج، جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم الوجود بالأماكن المزدحمة، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، والالتزام بعدم إقامة أي تجمعات في الفترة الحالية.

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