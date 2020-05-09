الكويت: السماح بساعتين للمشي في المناطق السكنية

المصدر: الكويت - وكالات

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء أقر، في جلسته اليوم السبت، السماح بساعتين للمشي من الساعة 4:30 إلى 6:30 في المناطق السكنية من دون سيارات.



ويأتي قرار مجلس الوزراء استجابة لمبادرة أطلقتها عدد من الجرائد الكويتية بتبني مقترحاً يطالب الحكومة بالسماح للمواطنين بممارسة رياضة المشي، داخل مناطقهم السكنية لمدة ساعتين يومياً من 4:30 إلى 6:30 مساء، وفق ضوابط التباعد الاجتماعي المطلوبة لمنع عدوى كورونا. وأيّد عدد من الأطباء والمختصين المقترح، مؤكدين أنه يصب في مصلحة تحسين صحة المجتمع، لأن المشي كنشاط بدني، يحسن الحالة الجسدية والنفسية للفرد.



وكان وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أكد في تصريح أن زيادة الحالات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، دفع بالحكومة إلى الاستعجال بالحظر الكلي لتطبيقه اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى نهاية الشهر الجاري.



وفي ذات السياق قال مصدر أمني لـ«القبس»، إن تغيير خطة الحظر من أسبوعين إلى 3 أسابيع يستند إلى التقارير الطبية وتحسباً من خروج الوضع عن السيطرة. حيث كان من المقرر أن تقتصر فترة الحظر لمدة أسبوعين ابتداء من العشر الأواخر، إلى نهاية العيد، إلا أن تزايد الأعداد بشكل كبير خلال الثلاثة أيام الماضية، دفع بالحكومة إلى عقد اجتماع طارئ لاعتماد خطة الحظر الشامل الممتدة إلى ثلاثة أسابيع.



وكشف المصدر، أن فترة العيد كانت هاجساً كبيراً لدى الحكومة، حيث إنه من المتوقع أن يتبادل الكويتيون الزيارات والتهنئة، مما سيتسبب حتماً في انتشار الفيروس والوباء.

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