السعودية تسجل 1704 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت تسجيل 1704 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 18% سجلت فيما بين الإناث، و82% سجلت فيما بين الذكور.

وأضاف: كان من بين الحالات الجديدة المصابة 6% سجلت في أطفال، و90% سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

وأوضح أن 30% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 70% من الحالات.

وأشار وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 37136 حالة، بينها 26753 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة، منها 140 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

كما تم تسجيل 1024 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 10144 حالة.

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