بشرى للسعوديين: منحنى انتشار عدوى كورونا أخذ اتجاهاً منخفضاً

المصدر: الرياض ـ وكالات

قال استشاري الأبحاث الفيروسية في السعودية الدكتور بندر العصيمي، إن منحنى انتشار عدوى فيروس «كورونا» في السعودية قد أخذ اتجاهاً منخفضاً مسجلاً في الدورة 13 «R0=1.9» مقترباً من منطقة الأمان، أي بمعنى أن كل 10 مصابين ينقلون العدوى فقط لـ 12 شخصاً بعد أن كان كل شخص ينقل العدوى لـ7 في دورته الأولى.

وقال الاستشاري الدكتور بندر عصيمي لـ«سبق» كان من المفترض في الدورة 13 أن يتم تسجيل نحو 55800 حالة إصابة بفيروس كورونا، في حال كان انتشار عدوى الفيروس يسير دون سيطرة، ولكن بفعل الجهود الحثيثة التي انتهجتها المملكة تم تقليص هذا العدد في هذه الدورة إلى ما يقارب 31900، أي أنه تمت حماية 23900 شخص من الإصابة بالفيروس.

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