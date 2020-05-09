الكويت تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات إلى 49

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 49 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إنه تم تسجيل 415 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7623 حالة.

ولفت إلى أن 95 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة منها 61 حالة مستقرة و34 حالة حرجة.

وأعلنت وزراة الصحة في وقت سابق اليوم شفاء 156 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2622 حالة .

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