13 دولة في العالم لم تسجل إصابات بكورونا .. تعرف عليها

المصدر: البيان الإلكتروني

أصبحت جائحة كورونا تبسط سيطرتها على المعمورة حيث سجلت 187 دولة حول العالم حالات إصابات بالفيروس حتى الآن، لتبقى عدد الحالات المشخص إصابتها بالفيروس في ارتفاع متزايد.

ولم تسجل 13 دولة أي إصابات بالفيروس، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عنها، حيث امتدت هذه الدول إلى كل من قارات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسا بحسب سي ان ان.

ففي أسيا لم تسجل كورويا الشمالية وتركمانستان أي إصابات وفي أوقيانوسيا جزر سليمان وتونغا وفانواتو وجزر مارشال وساموا وبالاو وكيريباتي وتوفالو وميكورونيزا وناوروا وفي أفريقيا ليسوتو حيث لم تسجل هذه الدول أي إصابات.

ويذكر أنه ووفقا لأرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، سُجّل أكثر من 270 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الوقت الذي تقترب فيها أعداد المصابين من 4 ملايين شخص، حيث سجلت الجامعة 3 ملايين و871 ألفًا و718 إصابة في جميع أنحاء العالم.

أما أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 75 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين في أكبر بؤر الإصابة في العالم نحو مليون و257 ألف حالة إصابة.

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