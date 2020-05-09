نصف مصابي كورونا تماثلوا للشفاء في فلسطين

المصدر: القدس المحتلة - وام

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة أمس، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة أول من أمس.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن حصيلة المتعافين ارتفع إلى 282 ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51.5 في المئة من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة، مؤكدة أن الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل والعلاج مستقرة حيث لا توجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

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