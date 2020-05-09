الجزائر تتسلم شحنة جديدة من مساعدات صينية

المصدر: الجزائر - وكالات

تلقت الجزائر، الليلة قبل الماضية، شحنة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية كهبة من الصين، تتكون من أقنعة طبية ومعدات للكشف وكمامات وألبسة طبية وقائية، وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وفي تصريحات صحافية أدلى بها، قال الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، لدى إشرافه على عملية تلقي هذه المستلزمات الطبية، بمطار هواري بومدين الدولي، بحضور السفير الصيني بالجزائر، لي ليانهي: «يسرني تلقي هذه المستلزمات الطبية التي جاءت على متن طائرتين للقوات الجوية الجزائرية، والمتمثلة في ما يفوق 5 ملايين كمامة و560 ألف من الأقنعة الطبية و100 ألف من معدات الكشف و15 ألف نظارة وقائية ومستلزمات وألبسة طبية وقائية». وتقدّم بن باحمد بالشكر والعرفان باسم الحكومة والشعب الجزائري، إلى الحكومة والشعب الصيني على هذه المساعدات، قائلاً: «معا سننتصر على وباء كوفيد 19».

من جهته، أعرب السفير الصيني، عن اعتزازه لتقديم هذه الدفعة الجديدة من الهبات الصينية في إطار سلسلة من المساعدات التي تتقدم بها الحكومة الصينية إلى الجزائر في إطار مكافحة «كورونا»، مشيراً إلى علاقات الصداقة والأخوة المتميزة بين البلدين.

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