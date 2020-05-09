توصية بتمديد إغلاق الخرطوم

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلنت مصادر، في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، أن لجنة الطوارئ السودانية العليا لمجابهة فيروس كورونا (كوفيد 19) رفعت أول من أمس، توصية لمجلس الأمن والدفاع بتمديد الإغلاق الكامل في ولاية الخرطوم، لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من يوم غدٍ الأحد. وسجل السودان حتى الآن 930 حالة إصابة بفيروس «كورونا» بينها 52 حالة وفاة. وأعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان أول من أمس، تسجيل 78 إصابة و3 وفيات جديدة بالفيروس في البلاد الأربعاء الماضي. وأوضح البيان تماثل ما مجموعه 92 شخصا للشفاء. وتم تسجيل معظم الإصابات 794 في ولاية الخرطوم، التي شهدت أيضا 10 من إجمالي حالات الوفاة. وكانت حصيلة اليوم السابق في البلاد 74 إصابة، و4 وفيات، حسب بيانات وزارة الصحة.

وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 أبريل الماضي حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

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