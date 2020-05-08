السعودية تطبّق المرحلة الخامسة عشرة من برنامج حماية الأجور

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق المرحلة الخامسة عشرة من برنامج حماية الأجور اعتباراً من 1 مايو 2020، حيث تلزم المنشآت ممن لديها 11 عاملاً فأكثر بالالتزام بالبرنامج.

ويهدف البرنامج، وفقاً لصحيفة "اليوم"، إلى ضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص، من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها المحددة، وكذلك دفعها بالعملة الرسمية وبالمقدار المتفق عليه والموثق في عقود العمل لكل العاملين بالمنشأة (سعوديون ووافدون).

وأهابت الوزارة بكل المنشآت المعنية بالفترة المحددة الالتزام بدفع الأجور في وقتها، ورفع ملفات دفع الأجور المعتمدة من البنك الذي يتعامل معه صاحب العمل على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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