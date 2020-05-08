الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى 30 مايو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الجمعة، أنه بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا وحتى 30 مايو 2020 .

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم عبر تغريدة اليوم الجمعة إن القرار جاء بناء على توصيات الصحية في البلاد.

وسجلت الكويت اليوم الجمعة 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.

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