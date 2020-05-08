مفاجأة بشأن أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن أجهزة التنفس الصناعي التي تمثل مشكلة للدول التي انهارت صحياً وطبياً في ظل جائحة كورونا، موجودة في مصر بوفرة.

وقال " إن الأجهزة الموجودة في الخدمة فيما يخص كورونا 38 جهازا فقط من 4 آلاف جهاز تمتلكهم الدولة المصرية، مؤكداً مازلنا بعيدين عن أي مشكلة تتعلق بالخدمات الصحية "، بحسب صحيفة الأهرام المصرية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة تلفزيونية إن مصر لا تعاني أي نقص في المستلزمات أو السلع خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "لم نسمح لعجلة الإنتاج أن تتوقف في ظل الإغلاق الجزئي، ورغم ما تكبدناه خلال الفترة الماضية لم تشهد الأسواق المصرية أي نقص في السلع والمستلزمات".

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