السعودية تتشدد ومصر تمدد العمل بحظر التجول الليلي

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

شددت المملكة العربية السعودية، من إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، باعتماد لائحة الحد من التجمعات، وأعلنت مصر تمديد العمل بحظر التجول الليلي، حتى نهاية شهر رمضان.

وشكلت المملكة وحدة من الشرطة لمراقبة انتهاكات قواعد حظر تجمع أكثر من خمسة أفراد، وأعلنت الداخلية السعودية، أمس، اعتماد لائحة الحد من التجمّعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، وتصنيف المخالفات.



وصرح مصدر مسؤول في الوزارة، بأن هذه اللائحة، تأتي إلحاقاً لما سبق إعلانه الثلاثاء الماضي، بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة «كورونا». وصدرت موافقة وزير الداخلية، باعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس «كورونا» المستجد، كما صدرت موافقة وزير الداخلية، على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، بناء على البند (أولاً) من الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، الصادرة بأمر ملكي، حيث بيّن المصدر أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس «كورونا»، والحد منها، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقدان السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة، وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.



وبلغة الأرقام، أعلنت السعودية، أمس، تعافي 1015 حالة، ما يزيد الإجمالي إلى 7798، كما أعلنت عن 10 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 219.



تمديد حظر



في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرار مد العمل بحظر التجول الليلي، حتى نهاية شهر رمضان، وذلك في إطار جهود الدولة الحثيثة لاحتواء تفشي الفيروس، في حين أجرت السلطات الصحية في البلاد، أكثر من مليون فحص لـ «كورونا».

وقال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين: إن عدد التحاليل الخاصة بالفيروس، تجاوز المليون تحليل، مضيفاً أن زيادة عدد الإصابات بمرض كوفيد 19، لا يزال في الحدود المتوقعة، ووفقاً لمعدلات الزيادة الأفقية.



وفي لقاء صحافي مفتوح مع عدد محدود من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، أفاد تاج الدين، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع يومياً تطورات الأوضاع المتعلقة بأعداد المصابين، وخريطة انتشار الفيروس في مختلف المحافظات، واستعدادات المستشفيات، وأماكن العزل.

وأوضح أن البنية الأساسية الصحية في مصر، تعمل بشكل كفء، وأن جميع المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، متوفرة للأطقم الطبية بمختلف المحافظات.



تحذير عماني



وفي سلطنة عُمان، أكد وزير الصحة، أحمد السعيدي، أن الفيروس لا يزال ينتشر، وبسرعة، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة والوفيات في ازدياد.



ونقلت وكالة الأنباء العمانية، أمس، عن السعيدي قوله، إنه خلال شهر رمضان، لوحظ في الكثير من المحافظات، التجمعات والخروج غير المبرر، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن عدد المنومين في مستشفيات السلطنة بلغ 68 حالة، منها 22 في العناية المركزة، مشيراً إلى أن عدد المصابين في القطاع الصحي بلغ 106.

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