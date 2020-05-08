«البيان» تزور أضخم محجر لـ«كوفيد» في البحرين

المصدر: المنامة- إبراهيم النهام

زارت «البيان» أخيراً محجر سترة الصحي شرق البحرين، والذي يعد الموقع الأضخم لاستقبال مصابي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في المملكة.

بالقرب من المدخل، تم تدشين خيمة بيضاء كبيرة، مزودة بعدد 154 سريراً طبياً كامل التجهيزات والمعدات، مخصصة للحالات المتقدمة من المصابين بالفيروس «تحت العناية الفائقة».

إجراءات استباقية

ولم تكن هذه الخيمة الحديثة والمجهزة بشكل احترافي بالشيء الجديد، فقد سبقتها إجراءات استباقية عديدة، ومنها تحويل طابق كامل في مواقف السيارة للمستشفى العسكري إلى قاعة للعناية الفائقة لمصابي الفيروس، وبطاقة استيعابية تصل إلى 130 سريراً، و86 سريراً آخر في مركز السلمانية الطبي.

منع تجمّعات

وعلاوة على الإجراءات الاحترازية، انتهجت مملكة البحرين أسوة ببقية دول المنطقة والعالم، إجراءات أخرى تشمل إغلاق المحال التجارية باستثناء الأساسية، ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أفراد، وإجراء حملة شاملة للفحص العشوائي في سائر ربوع المملكة.

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