سوريا ترجئ انتخاباتها التشريعية للمرة الثانية

المصدر: دمشق - أ ف ب

أعلنت السلطات السورية أمس تأجيل موعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر الحالي للمرة الثانية في إطار سلسلة تدابير احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوردت صفحة الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه «ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا»، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي «بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث» المحددة بتاريخ 20 مايو إلى الـ19 يوليو. وكانت السلطات السورية أرجأت في مارس موعد الانتخابات التشريعية الذي كان محدداً في 13 أبريل إلى 20 مايو.

وسجلت الحكومة السورية حتى الآن 44 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد بينها ثلاث وفيات، كما سجلت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي البلاد ثلاث إصابات بينها حالة وفاة واحدة. وكانت الحكومة السورية اتخذت في مارس تدابير عدة للحد من انتشار الوباء، إلا أنها بدأت أخيراً بالتخفيف منها مع تأزم الوضع الاقتصادي أكثر في البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز