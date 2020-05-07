أبرز قرارات الحكومة المصرية بعد إعلان استمرار حظر التجوال

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان ، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى .
وهنا أبرز القرارات التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة المصرية وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية:
-حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.
-السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء.
-الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.
-السماح بجلسات إعلام الوراثة
-السماح بخدمات ترخيص المركبات الجديدة
-استمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر " بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع.