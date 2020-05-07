أبرز قرارات الحكومة المصرية بعد إعلان استمرار حظر التجوال

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان ، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى .



وهنا أبرز القرارات التي كانت قد أعلنت عنها الحكومة المصرية وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية:

-حظر الحركة الجزئي من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.

-السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء.

-الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والاعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

-السماح بجلسات إعلام الوراثة

-السماح بخدمات ترخيص المركبات الجديدة

-استمرار عمل خدمة التوصيل للطلبات وإمكانية أن يذهب العميل لطلب "أوردر " بنفسه من المطعم وذلك على مدار الأسبوع.

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