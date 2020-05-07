لماذا ينتشر «كورونا» بسرعة في عُمان؟

المصدر: مسقط - د.ب.أ

أكد وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد السعيدي، اليوم الخميس، أن فيروس «كورونا» المستجد لا يزال ينتشر وبسرعة.

مشيراً إلى أن الحالات الحرجة والوفيات في ازدياد، محذّراً من الخروج والتجمعات غير المبررة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن السعيدي قوله، خلال المؤتمر الصحافي السادس للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار «كورونا»، إنه خلال شهر رمضان لوحظ في الكثير من المحافظات التجمعات والخروج غير المبرر، وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي.

ولفت إلى أن عدد المنومين في مستشفيات السلطنة 68 حالة، منها 22 في العناية المركزة، مشيراً إلى أن عدد المصابين في القطاع الصحي بلغ 106.

وأوضح أن كل قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار «كورونا» تسعى إلى أن تكون متوازنة بين الشق الصحي والمجتمعي والاقتصادي. ولفت إلى أن الحياة لا بد أن تستمر، وهناك قطاعات تقوم بخدمة المجتمع، مؤكداً أن الحضور للعمل لابد أن يكون للضرورة القصوى مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت في وقت سابق ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2958 حالة، والوفيات إلى 13.

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