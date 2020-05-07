بالفيديو: البيان تزور محجر (ستره) لمصابي كورونا بالبحرين

المصدر: المنامة- إبراهيم النهام

زارت "البيان" أخيراً محجر سترة الصحي في شرق البحرين، والذي يعد الموقع الأضخم لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وعند البوابة الرئيسية للمحجر، بدى عدد من أفراد قوة دفاع البحرين وهم مسلحين وعلى تأهب كامل لاستقبال القادمين، أو للسماح للمغادرين بترك المكان وفق إجراءات شديدة الصرامة.

بالقرب من المدخل، تم تدشين خيمة بيضاء كبيرة، مزودة بعدد 154 سرير طبي كامل التجهيزات والمعدات، مخصصة للحالات المتقدمة من المصابين بالفيروس "تحت العناية الفائقة".

ولم تكن هذه الخيمة الحديثة والمجهزة بشكل احترافي بالشيء الجديد، فلقد سبقتها إجراءات استباقية عديدة قامت بها حكومة مملكة البحرين، من الوهلة الأولى لتفشي الفيروس، مشتملة على إجراءات وقائية واحترازية شديدة، لاحتواءه، ومنع انتشاره.

منها تحويل طابق كامل في مواقف السيارة للمستشفى العسكري الى قاعة للعناية الفائقة لمصابي الفيروس وبطاقة استيعابية تصل الى (130) سرير، و(86) سرير آخر في مركز السلمانية الطبي.

وعلاوة على الإجراءات الطبية الاحترازية، انتهجت البحرين اسوة لبقية نظرائها من دول المنطقة والعالم، إجراءات أخرى تشمل اغلاق المحال التجارية باستثناء الأساسية، ومنع التجمعات لأكثر من خمسة أفراد، واجراء حملة شاملة للفحص العشوائي في سائر ربوع المملكة، خصوصاً لسكن العمال والوافدين، والقيام بحملات التعقيم في كافة المناطق.

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