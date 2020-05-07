بالفيديو.. الأسطول المصري يبحر لاستقبال الغواصة الألمانية S-43

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وزارة الدفاع المصرية مقطع فيديو يظهر وصول الغواصة "إس 43" الألمانية الصنع، إلى القاعدة البحرية في الإسكندرية وذلك بعد إبحارها لمسافة 7 آلاف و800 كيلومتر، خلال 20 يوما، بطاقمها المصري.

الغواصة المصرية الجديدة تعتبر "واحدة من أربع غواصات تعاقدت عليها مصر عام 2014، تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية، وتحقيقا للأمن البحري والسواحل المصرية، وحماية المصالح الاقتصادية بين البحرين الأبيض والمتوسط، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد، الذي يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين القوات البحرية المصرية والألمانية"، وفقا لتقرير نشره التلفزيون المصري.

وبحسب تقرير نقله موقع " CCNبالعربية" فإن الغواصة إس 43 تعد ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما يسهم في رفع تصنيفها عالميا. وتعد من أحدث الطرازات الهجومية على مستوى العالم، حيث لديها القدرة على إطلاق صواريخ مضادة للسفن، كما تقوم بزراعة الالغام البحرية، واستهداف المواقع البرية الساحلية، ولها دور مهم في مرافقة وحماية حاملات الطائرات، وتستطيع الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتبلغ سرعتها تحت الماء 40 كم / ساعة، وتغوص تحت عمق 500 متر تحت سطح الماء".

تضم الغواصة 8 أنابيب طوربيد ومخزن يتسع لـ 14 طوربيدا، مزودة بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة من الاجهزة الفنية والإجراءات الدفاعية، وفقا لتقرير التلفزيون المصري.

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