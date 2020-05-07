القنصلية المصرية تتواصل مع المصريين العالقين في الإمارات لإعادتهم إلى القاهرة

المصدر: البيان الإلكتروني

تنطلق، اليوم، من دبي، رحلة جوية لشركة مصر للطيران، لإعادة العالقين المصريين إلى مطار القاهرة.

وأكد أشرف الديب، القنصل المصري في دبي، أن القنصلية المصرية أجرت على مدار الساعات الماضية اتصالات مكثفة بكل الحالات الطارئة بين المصريين المقيمين بدولة الإمارات والراغبين في العودة إلى مصر، بحسب أولوية ظروفهم وبياناتهم المسجلة، وذلك وفقاً لموقع "بوابة الأهرام".

والتزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بشأن ضرورة التباعد الاجتماعي وتجنب الزحام، أدرج المكتب الرئيس لمصر للطيران في دبي كشوف العالقين الذين وردت أسماؤهم من القنصلية على أبواب المكتب من الخارج.

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