السفير المصري بالكويت: رحلة بديلة لرحلة "مصر للطيران" المؤجلة

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح طارق القوني، سفير جمهورية مصر العربية في دولة الكويت، أنه يجري الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة مصر للطيران الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020، موضحاً أنه الرحلة الجديدة ستقلع مطلع الأسبوع المقبل.

وقال القوني، وفقاً لموقع "القبس" الإلكتروني، إن المسافرين على الرحلة المؤجلة عليهم التواصل مع مكتب مصر للطيران لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة، لتعديل تذاكر السفر بدون رسوم تغيير، وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة في حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة، مشيراً إلى أن الحجر الصحي متاح لمن يرغب في المدن الجامعية على نفقة الدولة.

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