رئيس وزراء مصر السابق: مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية غير مسبوقة في تاريخ البشرية

المصدر: القاهرة - وام

أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر السابق، مشاركته في الصلاة من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو وفق ما دعت إليه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقال رئيس الوزراء المصري السابق، إنه من المهم اللجوء إلى الله في هذا الوقت الصعب لرفع الوباء الذي لم يفرق بين إنسان وآخر، كما أننا في أمس الحاجة لهذه المبادرات الإنسانية التي تدعو إلى التقارب ونبذ الفرقة، مضيفًا، أن مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية تعد خطوة فريدة وغير مسبوقة في تاريخ البشرية.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

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